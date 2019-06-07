Подмосковье улучшило позиции в Национальном инвестиционном рейтинге АСИ

Санкт-Петербург, 7 июня. Московская область стала седьмой в Национальном инвестиционном рейтинге субъектов РФ в 2019 году. Об этом сообщили во время дискуссии на полях ПМЭФ.

На первом месте находится Москва, за ней следует Республика Татарстан, седьмым в списке стало Подмосковье. В составлении рейтинга принимали участие порядка 400 предпринимателей.

По словам гендиректора АСИ по продвижению новых проектов Светланы Чупшевой, участники опроса оценили изменения условий в регионах страны для инвесторов, передает «360».

Во многих регионах России наблюдается улучшение инвестиционного климата. По-прежнему есть вопросы к системе контроля и надзора, проблемы качества среды.

Ранее сообщалось, что глава Роскомоса Дмитрий Рогозин распорядился сделать снимок ПМЭФ из космоса.