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Голодец вручила Гергиеву сертификат посла Евро-2020

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Голодец вручила Гергиеву сертификат посла Евро-2020

Санкт-Петербург, 7 июня. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев стал послом Евро-2020, матчи чемпионата будут проходить в Петербурге.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец вручила Валерию Гергиеву сертификат посла Петербурга на чемпионате Европы на полях ПМЭФ. Народный артист России будет представлять Петербург в качестве города-организатора ЧЕ.

Голодец вручила Гергиеву сертификат посла Евро-2020

Гергиев назвал большой честью представлять российскую культуру на чемпионате. Он отметил, что после успеха России на ЧМ-2018 он не сомневается с проведении ЧЕ на высоком уровне в Петербурге.

На торжественной церемонии вручения сертификата Гергиеву присутствовали легенды мирового футбола Кристиан Карамбе и Сол Кэмпбелл.

Послами Евро-2020 также стали бывшие футболисты Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Как отмечает издание «Петербургский дневник», в Северной столице пройдут четыре матча.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ высказались об идее расширения лиги до 18 команд.

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Автор: Ирина Селезнева
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