Скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 июня. Скидки на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) ввели с 7 июня до конца сентября 2019 года в размере 50% от транспондерных тарифов, сообщили в петербургском городском комитете по инвестициям.

Водители легковых атвомобилей получат скидки на проезд в сторону транспортной развязки с Зеленогорским шоссе и Е-18 «Скандинавия». Исключением станут транзитные маршруты КАД ЮГ – Белоостров.

В обратную сторону льготы будут действовать по пятницам и воскресеньям. Дорожные службы ожидают увеличение транспортного потока на ЗСД, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что под эстакадой ЗСД установили крытые переходы для пешеходов. Соответствующее поручение дал глава Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки в Кировский район.