Беглов рассказал о строительстве арт-парка на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 7 июня. Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в дискуссии «Инвестиции в развитие городской среды».

Александр Беглов второй день работает на площадке Петербургского международного экономического форума. Во время дискуссии о развитии городской среды глава города рассказал о строительстве арт-парка вместо судебного квартала на набережной Невы.

«У нас получился огромный квартал с парком и подземным пространством», – сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава Петербурга отметил, что идею арт-парка одобрил президент России Владимир Путин. Предварительно, на его территории появится многофункциональный комплекс с кинотеатром, театральный и концертные залы.

Для удобства петербуржцев организуют удобную парковку, добавил Беглов. Ранее сообщалось, что градоначальник предложил провести конкурс среди жителей Петербурга и выбрать имя для арт-парка.