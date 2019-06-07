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Беглову на ПМЭФ представили проект «Открытый город»

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Беглову на ПМЭФ представили проект «Открытый город»

Санкт-Петербург, 7 июня. Глава Петербурга Александр Беглов на площадке ПМЭФ осмотрел проект «Открытый город», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Открытый город» представляет собой макет отдельных районов Петербурга, которые изменятся в ближайшие годы. Крупные инвестиции позволят благоустроить территорию бывшего завода «Красный треугольник» и поселка Лисий Нос.

Беглову на ПМЭФ представили проект «Открытый город»

Беглову также продемонстрировали самый амбициозный инвестпроект — «Кронштадт — остров фортов». На 80 гектарах планируется построить самый большой в мире музей военно-морского флота, океанариум, дайвинг-центр, гостиницы и другие общественные объекты.

По словам члена рабочей группы по созданию туристического кластера Ксении Шойгу, реализация проекта позволит привлечь более 5 млн. туристов в год.

Беглову на ПМЭФ представили проект «Открытый город»

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Автор: Денис Машкин
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