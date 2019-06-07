Рогозин поручил сделать снимок ПМЭФ из космоса
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Санкт-Петербург, 7 июня. Российский спутник сделает снимок ПМЭФ из космоса, сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В Петербурге стартовал второй день международного экономического форума. Глава Роскосмоса поручил запечатлеть это события из космосе.
«Я сейчас дал команду, мне снимок принесут, сейчас спутник полетит», — сказал Рогозин.
ПМЭФ завершится 8 июня, его организатором выступил фонд «Росконгресс». На форуме присутствует президент России Владимир Путин.
В рамках работы ПМЭФ глава государства встретился с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини. Путин высоко оценил российско-словацкие отношения и отметил роль Братиславы в экономическом партнерстве двух стран.
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