Рогозин поручил сделать снимок ПМЭФ из космоса

Санкт-Петербург, 7 июня. Российский спутник сделает снимок ПМЭФ из космоса, сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В Петербурге стартовал второй день международного экономического форума. Глава Роскосмоса поручил запечатлеть это события из космосе.

«Я сейчас дал команду, мне снимок принесут, сейчас спутник полетит», — сказал Рогозин.

ПМЭФ завершится 8 июня, его организатором выступил фонд «Росконгресс». На форуме присутствует президент России Владимир Путин.

В рамках работы ПМЭФ глава государства встретился с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини. Путин высоко оценил российско-словацкие отношения и отметил роль Братиславы в экономическом партнерстве двух стран.