Пашинян на ПМЭФ пригласил Беглова посетить Армению

Санкт-Петербург, 7 июня. Глава Петербурга Александр Беглов на полях ПМЭФ встретился с премьером Армении Николом Пашиняном.

Александр Беглов второй день работает на площадке Петербургского международного экономического форума. В перерывах между встречами и подписаниями инвестсоглашений градоначальник пообщался с премьером Армении.

Никол Пашинян, возглавляющий делегацию своей страны, пригласил Беглова посетить Армению. Политики участвуют в нескольких совместных мероприятиях, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что глава Петербурга встретился с сингапурским министром Кун Ко По, с которым обсудил развитие связей по линии экономики и туризма.