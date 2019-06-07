Беглов предложил петербуржцам выбрать название парка на набережной Невы

Санкт-Петербург, 7 июня. Глава Петербурга Александр Беглов на полях ПМЭФ сообщил, что петербуржцы выберут название новой парковой зоны в центре города.

Градоначальник рассказал, что власти разрабатывают дорожную карту реализации проекта. Он отметил, что старый проект Верховного суда будет закрыт, на его месте появится новый парк.

«Горожане определят наполнение, выберут название. Потому будет международный конкурс проектов. Название определим голосованием жителей», — сказал Беглов.

Глава города ранее представил проект арт-парка президенту РФ Владимиру Путину. Предварительно, здесь планируется построить многоуровневый комплекс с парковой зоной.

На территории парка появятся театральные, концертные залы, мастерские для проведения образовательных лекций, кинотеатр и другие общественные объекты.

Ранее сообщалось, что Беглов встретился с сингапурским министром Кун Ко По. Стороны обсуждали развитие партнерства в области экономики и туризма.