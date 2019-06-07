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Власти Петербурга подписали 10 инвестсоглашений в первый день работы ПМЭФ

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Власти Петербурга подписали 10 инвестсоглашений в первый день работы ПМЭФ

Санкт-Петербург, 7 июня. Правительство Петербурга во главе с Александром Бегловым подписало 10 соглашений на сумму 100 млрд рублей в первый день работы ПМЭФ, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Инна Карпушина.

Глава Петербурга Александр Беглов 6 июня целый день работал на Петербургском международном экономическом форуме. Градоначальник встретился с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, осмотрел стенд Петербурга на ПМЭФ, заключил ряд инвестиционных соглашений, в том числе с РЖД, дал несколько интервью.

Власти Петербурга подписали 10 инвестсоглашений в первый день работы ПМЭФ

«В интервью «России 24» Александр Беглов рассказал о дружбе с Москвой», — сообщила Инна Карпушина в Telegram-канале «Барышня в Смольном».

По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, ПМЭФ — «это показ мод», его эффективность оценивается другими категориями.

Власти Петербурга подписали 10 инвестсоглашений в первый день работы ПМЭФ

«Мы хотим показать, что сделали мы (проекты), увидеть то, что сделали другие. И узнать мнение об этом тех людей, которые пришли на форум», — пояснил Елин.

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Автор: Ирина Селезнева
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