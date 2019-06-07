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Беглов обсудил с сингапурским министром сотрудничество в экономике и туризме

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Беглов обсудил с сингапурским министром сотрудничество в экономике и туризме

Санкт-Петербург, 7 июня. Глава Петербурга Александр Беглов встретился с представителем министерства промышленности и торговли Сингапура Кун Ко По на полях ПМЭФ.

Участники встречи обсудили сотрудничество Петербурга и Сингапура в экономике и туризме. Александр Беглов напомнил, что граждане Сингапура могут находиться на территории города на Неве без визы в течение 72 часов.

По данным пограничного управления Петербурга, в 2018 году из Сингапура приехали 2 тысячи туристов. Градоначальник подчеркнул, что Россия заинтересована в деловых и культурных контактах с азиатской страной.

«Ваши предложения очень интересны, мы заинтересованы вы этих предложениях и в развитии наших взаимоотношений», – сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

По словам главы города, Петербург должен брать пример с Сингапура в вопросах переработки мусора.

В Петербурге стартовал второй день международного экономического форума. Ранее Беглов подписал несколько важных инвестиционных соглашений, в том числе с РЖД о выделении 88 млрд рублей на расширение городской железнодорожной сети.

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Автор: Ирина Селезнева
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