Беглов подписал с ректором ВШЭ соглашение о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 6 июня. В рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Александр Беглов подписал соглашение с ректором НИУ «Высшая школа экономики» Ярославом Кузьминовым о сотрудничестве.

Сотрудничество города и вуза позволит Северной столице привлечь новых инвесторов, а также развивать кадровый и образовательный потенциал Петербурга. Как сообщают «Невские новости», реализация документа не потребует дополнительных бюджетных вливаний от города.

Ранее на ПМЭФ Беглов подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. В прошлом году между Петербургом и Калининградской областью была утверждена дорожная карта о сотрудничестве, рассчитанная на 2018-2022 годы. Регионы развивают партнерские отношения в образовании и науке, культуре и спорте.