«Знаешь, как сделать лучше – выдвигайся и покажи»: Мельникова призвала Резника идти в губернаторы

Санкт-Петербург, 6 июня. Избирательная губернаторская кампания официально стартовала в Петербурге в среду, 5 июня. Документы в городскую избирательную комиссию Петербурга подали 15 кандидатов в губернаторы. Выборы главы города назначены на 8 сентября.

Самый непримиримый критик главы Северной столицы Александра Беглова, скандально известный депутат ЗакСа Максим Резник активно призывает петербуржцев голосовать за любого, кроме кандидата Смольного. Но сам не спешит включаться в предвыборную гонку, лицемерно оправдываясь, что есть более достойные кандидаты.

Подобная позиция многим кажется очень спорной: если человек находит повод для критики и знает, как сделать лучше, ему стоит продемонстрировать это на деле. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сказала актриса и депутат ЗакСа Анастасия Мельникова.

«Мне кажется, что если ты критикуешь и знаешь, как надо сделать, то каждый человек имеет право показать, на что он способен. Да, мне кажется в этом (что Резник должен баллотироваться в губернаторы – Прим. ред.) есть здравое зерно. Если ты знаешь как надо, что плохо, если ты знаешь как хорошо, то выдвигайся и покажи», — предложила она.

Ранее Резника раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он тоже считает, что Резнику необходимо заявить о себе как о кандидате в губернаторы официально, если уж критикует нынешнего главу Смольного. По словам Милонова, Резник делает вывод о безоговорочной поддержке горожан по комментариям и репостам сторонников в Facebook, но о реальном, а не фейсбучном уровне поддержки своих идей у петербуржцев он узнает, только если зарегистрируется кандидатом на выборах и начнет свою кампанию официально.