Юбилейный «Старкон» примет любителей фантастики в «Экспофоруме»

Самобытный домашний карнавал поклонников «Звездных войн», который спустя 20 лет стал для Петербурга масштабным фестивалем любителей фантастики, вновь соберет под крышей «Экспофорума» жителей и гостей города. Юбилейный «Старкон» пройдет с 29 по 30 июня.

«Юбилейный конвент станет коммуникацией, в которой объединятся научные спикеры первой величины и обыватели, знаменитые кинематографисты и косплееры в образах киногероев, создатели компьютерных игр и их фанаты, физики и лирики, машины и люди», — рассказали организаторы «Старкона».

Кинолюбителей на фестивале ждут премьеры и эксклюзивные презентации. Состоится традиционный конкурс фантастических короткометражек. По многочисленным вселенным мира фантастики фанаты возведут тематические стенды. Посетителей также ожидают встречи со знаменитыми гостями и блогерами.

«Мечтатели, одержимые научной фантастикой, имеют все шансы приблизить будущее», — считают организаторы научно-популярной конференции «Парсек». Она уже в седьмой раз пройдет в рамках конвента.

В научной зоне «Старкона» обсудят цифровизацию мозга и урбанистику, архитектуру общественных пространств и искусственный интеллект, астрофизику и многое другое. Как подчеркивают организаторы, выставочная зона станет большей по площади и предельно интерактивной.