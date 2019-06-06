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Юбилейный «Старкон» примет любителей фантастики в «Экспофоруме»

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Юбилейный «Старкон» примет любителей фантастики в «Экспофоруме»

Самобытный домашний карнавал поклонников «Звездных войн», который спустя 20 лет стал для Петербурга масштабным фестивалем любителей фантастики, вновь соберет под крышей «Экспофорума» жителей и гостей города. Юбилейный «Старкон» пройдет с 29 по 30 июня. 

«Юбилейный конвент станет коммуникацией, в которой объединятся научные спикеры первой величины и обыватели, знаменитые кинематографисты и косплееры в образах киногероев, создатели компьютерных игр и их фанаты, физики и лирики, машины и люди», — рассказали организаторы «Старкона».

Юбилейный «Старкон» примет любителей фантастики в «Экспофоруме»

Кинолюбителей на фестивале ждут премьеры и эксклюзивные презентации. Состоится традиционный конкурс фантастических короткометражек. По многочисленным вселенным мира фантастики фанаты возведут тематические стенды. Посетителей также ожидают встречи со знаменитыми гостями и блогерами. 

«Мечтатели, одержимые научной фантастикой, имеют все шансы приблизить будущее», — считают организаторы научно-популярной конференции «Парсек». Она уже в седьмой раз пройдет в рамках конвента.

Юбилейный «Старкон» примет любителей фантастики в «Экспофоруме»

В научной зоне «Старкона» обсудят цифровизацию мозга и урбанистику, архитектуру общественных пространств и искусственный интеллект, астрофизику и многое другое. Как подчеркивают организаторы, выставочная зона станет большей по площади и предельно интерактивной. 

«Самое главное на «Старконе», конечно, это атмосфера, — поделился впечатлениями специальный гость «Старкона-2018» космонавт Олег Котов. — Шум, веселье, смех, вся эта энергетика. И важно, что все эти люди нацелены на будущее».

Юбилейный «Старкон» примет любителей фантастики в «Экспофоруме»

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Автор: Степан Андреев
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