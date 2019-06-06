Беглов подписал соглашение о сотрудничестве Петербурга и Калининградской области

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Мероприятие состоялось на полях ПМЭФ.

Александр Беглов весь день работает на площадке Петербургского международного экономического форума. Он проводит встречи, подписывает соглашения о сотрудничестве с компаниями и главами российских регионов.

В 2018 году между Петербургом и Калининградской областью была утверждена дорожная карта о сотрудничестве, рассчитанная на 2018-2022 годы. Регионы развивают партнерские отношения в образовании и науке, культуре и спорте, пишут «Невские новости».

Очередное соглашение Беглов и Алиханов подписали 6 июня на площадке международного форума. Глава Петербурга отметил, что идет активная работа по линии общественников. Калининградцы и петербуржцы проводят встречи и семинары, посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что глава Петербурга представил министру экономического развития России Максиму Орешкину план развития Кронштадта. Беглов подчеркнул, что у города есть большой туристический и культурный потенциал.