Беглов представил Орешкину план развития Кронштадта

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Петербурга Александр Беглов представил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину планы по развитию Кронштадта, об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

Петербургские власти считают, что у Кронштадта есть большой туристический потенциал. Александр Беглов представил планы развития города Маскиму Орешкину.

«Показываю министру экономического развития РФ Максиму Орешкину наши планы – нужно мощное развитие Кронштадта для жителей и для туристов», — написал градоначальник в соцсети.

Беглов выразил надежду, что российское правительство окажет финансовую поддержку. Глава города добавил, что весь день работает на ПМЭФ, проводит встречи, подписывает соглашения и участвует в панельных дискуссиях.

Ранее Беглов подписал инвестиционное соглашение с РЖД на сумму 88 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие железнодорожной сети города. Градоначальник считает, что власти должны максимально использовать коммуникационную функцию ПМЭФ для обсуждения выгодных проектов и привлечения инвесторов.