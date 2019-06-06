Победители конкурса «Лидеры России» участвуют в ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Победители конкурса управленцев «Лидеры России» приняли участие в работе ПМЭФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Проект «Лидеры России» проводится АНО «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина. В этом году на конкурс подали почти 227 тысяч заявок из России и 68 стран мира, в финал вышли 300 человек.

Победители получили по миллиону рублей и возможность поработать с наставником. Победительница конкурса «Лидеры России-2018» Юлия Аблец рассказала о своем наставнике — главе Петербурга Александре Беглове.

«Я невероятно счастлива, что попала к Александру Дмитриевичу. Я это очень ценю. И те знания, которые я получила во время конкурса и то, чему меня научил Беглов, привели к запуску регионального проекта «Мой город — мои возможности». В августе организаторы назовут сотню победителей», — сказала Аблец.

Участница прошлогоднего конкурса управленцев занимает должность председателя комитета по молодежной политике в администрации Петербурга.