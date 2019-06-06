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Беглов признался в любви Петербургу словами Пушкина

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Беглов признался в любви Петербургу словами Пушкина

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с 220-летием со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом он написал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник привел отрывок из поэмы Пушкина «Медный всадник» и спросил у петербуржцев, какие стихи поэта им нравятся больше всего.

«Люблю тебя, Петра творенье/ Люблю твой строгий, стройный вид/ Невы державное теченье/ Береговой ее гранит», — написал Беглов.

Горожане пишут в комментариях, что часто вспоминают поэму Пушкина «Евгений Онегин».

Беглов признался в любви Петербургу словами Пушкина

«Онегин, добрый мой приятель/ Родился на берегах Невы,/ Где может быть родились вы/ Или блистали мой читатель», — написал один из пользователей.

Другие согласились с Бегловым, что строки из «Медного всадника» о Петербурге самые любимые. 

Беглов признался в любви Петербургу словами Пушкина

Александр Пушкин — поэт золотого века русской литературы, основопложник реалистического направления. Родился 6 июня 1799 года в Москве, погиб на дуэли от руки французского офицера Жоржа Дантеса в Петербурге.

Пушкин по-прежнему остается самым читаемым русским писателем. Его произведения знают и любят не только в России, но и в других странах мира.

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Автор: Юлия Шелковенко
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