Градозащитники отметили заинтересованность Берсона в уничтожении дома Черкасского в Петербурге ради наживы

Санкт-Петербург, 6 июня. Основатель градозащитного движения «Живой город» Юлия Минутина допускает, что олигарх Борис Берсон может быть замешан в поджоге особняка Черкасского в Петербурге.

Пожар произошел 4 июня, это уже третий инцидент с осени 2018 года в особняке на Университетской набережной. Петербуржцы считают, что здание могли поджечь умышленно ради страховки.

Специалисты КГИОП обратились в полицию с заявлением о нарушении требований использования памятников культуры. Ранее хозяина особняка Черкасского Бориса Берсона уже штрафовали за ненадлежащее содержание здания.

С 2005 года бизнесмен не предпринял никаких мер для ремонта особняка. При этом Берсон несет ответственность за состояние исторического объекта.

Петербуржцы считают, что миллиардеру в любом случае выгоден поджог. Ему не придется реставрировать особняк, а на новом месте в центре Петербурга может появиться отель или офисный центр.

«Собственник (Борис Берсон) может быть в этом заинтересован, поскольку при пожаре утрачиваются интерьеры, а делать их заново намного дешевле, чем реставрировать имеющиеся. Здесь может быть злой умысел», – считает градозашитница Юлия Минутина, пишет «ПолитЭксперт».

Особняк князя Алексея Черкасского построили в 1730 году, в 2001 году здание внесли в реестр объектов культурного наследия.