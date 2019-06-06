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Беглов совершил виртуальное путешествие по кампусу ИТМО на полях ПМЭФ

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Беглов совершил виртуальное путешествие по кампусу ИТМО на полях ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Петербурга Александр Беглов провел виртуальное путешествие по городу-спутнику Южный и будущему кампусу ИТМО во время посещения инновационного центра «ИТМО-Хайпарк» на полях ПМЭФ.

Александр Беглов считает важным цифровое инвестирование в проект города-спутника Южный. Предпринимали могут поддержать инвестиционные и управленческие решения при работе с новым сателлитом. Цифровой сервис представлен интерфейсами «государство», «инвестор» «бизнес» и «житель».

Градоначальник осмотрел стенд «ИТМО-Хайпарк», при создании которого применялись VR-технологии, пишут «Невские новости». С помощью планшета с предустановленным приложением виртуальной реальности Беглов увидел будущие объекты кампуса.

Глава Петербурга считает, что власти должны изменить подход к развитию территорий, поскольку наступила эра умных городов. Он подчеркнул, что петербургские власти должны максимально использовать коммуникационный потенциал ПМЭФ для развития города.

Беглов анонсировал встречи с представителями министерств федерального уровня. Ранее он обсудил с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным развитие Кронштадта.

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Автор: Ирина Селезнева
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