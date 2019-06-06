Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов рассказал о большом потенциале ПМЭФ для развития Петербурга

53
0 Оставить комментарий

Беглов рассказал о большом потенциале ПМЭФ для развития Петербурга

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что власти используют потенциал ПМЭФ для заключения соглашений и привлечения инвесторов.

Власти Петербурга сделают все возможное, чтобы город закрепился в федеральной повестке. Для этого необходимо создавать инфраструктурные проекты и привлекать туристов, считает Александр Белов.

Беглов рассказал о большом потенциале ПМЭФ для развития Петербурга

Коммуникационный потенциал форума город будет использовать по максимуму, заявил градоначальник. Он отметил, что на полях ПМЭФ ожидается подписание 26 соглашений на сумму 120 млрд рублей.

В рамках форума состоятся встречи с главами министерств федерального уровня.

«Город не должен потерять такую возможность – обговорить разные направления, решить вопросы, подписать документы», — прокомментировал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов подписал соглашение с РЖД об инвестициях в размере 88 млрд рублей в железнодорожную сеть города. Глава города считает, что реализация соглашения значительно улучшит жизнь петербуржцев. Беглов пообещал эффективно расходовать полученные средства.

infox - new
Автор: Юлия Шелковенко
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров