Беглов рассказал о большом потенциале ПМЭФ для развития Петербурга

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что власти используют потенциал ПМЭФ для заключения соглашений и привлечения инвесторов.

Власти Петербурга сделают все возможное, чтобы город закрепился в федеральной повестке. Для этого необходимо создавать инфраструктурные проекты и привлекать туристов, считает Александр Белов.

Коммуникационный потенциал форума город будет использовать по максимуму, заявил градоначальник. Он отметил, что на полях ПМЭФ ожидается подписание 26 соглашений на сумму 120 млрд рублей.

В рамках форума состоятся встречи с главами министерств федерального уровня.

«Город не должен потерять такую возможность – обговорить разные направления, решить вопросы, подписать документы», — прокомментировал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов подписал соглашение с РЖД об инвестициях в размере 88 млрд рублей в железнодорожную сеть города. Глава города считает, что реализация соглашения значительно улучшит жизнь петербуржцев. Беглов пообещал эффективно расходовать полученные средства.