Автомобили стоят в километровых пробках на Пулковском шоссе

Санкт-Петербург, 6 июня. На Пулковском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Автомобили стоят в заторах от Пулковских высот до Дунайской развязки.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки оцениваются в пять баллов. Дорожная ситуация усугубилась из-за проведения в Петербурге международного форума. В город прибыли десятки иностранных делегаций.

На некоторых участках Петербургского шоссе скорость потока машин не превышает 10 км/ч. Заторы появились на въезде в «Экспофорум», где собираются участники форума, пишут «Невские новости».

Водителям рекомендуют следить за дорожной обстановкой и заранее планировать свой маршрут. Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. В нем участвуют главы иностранных государств, дипломаты, политики, экономисты, представители деловых кругов.