Беглов рассказал, как соглашение с РЖД улучшит жизнь петербуржцев

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Петербурга Александр Беглов назвал важным подписанное с РЖД инвестиционное соглашение на сумму 88 млрд рублей. Об этом он сказал на полях ПМЭФ.

Власти Петербурга подписали соглашение с РЖД и «ТЛЦ «Бронка» о взаимодействии в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры на территории города.

«Для города это очень важные соглашения, которые дают нам возможность развить железнодорожную инфраструктуру», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава города отметил, что инвестиции помогут улучшить проезд в электричках. Это касается Колпино и Тосно, пояснил Беглов.

Петербургские власти договорились о строительстве шести путепроводов, полученные средства будут контролироваться. Очень важно, чтобы финансирование расходовалось эффективно, подчеркнул Беглов.

Глава РЖД Олег Белозеров поблагодарил главу Петербурга за огромную работу. Он добавил, что за короткий срок было подготовлено объемное соглашение по развитию железнодорожного транспорта.