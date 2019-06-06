Николя Саркози заметили на пробежке с телохранителями в Михайловском саду

Санкт-Петербург, 6 июня. Экс-президента Франции Николя Саркози заметили в Михайловском саду в Петербурге. Французский политик вышел на пробежку со своими телохранителями.

Николя Саркози прибыл 5 июня в Петербург. Он планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Французский политик старается следить за своим здоровьем, 64-летний Саркози регулярно бегает. Он не изменил своей давней привычке и отправился на пробежку в Михайловский сад.

Однако на бывшего резидента Версальского дворца совсем не обращают внимания. Мужчину, одетого в черные шорты и черную футболку, не узнают.

«Ничего необычного. Просто бывший президент Франции Николя Саркози бегает по вечернему Питеру. Но он же не Дзюба, чтобы его узнавали?», – написала петербурженка в соцсетях.

Саркози устроил пробежку у Русского музея, его сопровождали две крепких мужчин.

Бывший президент Франции неоднократно публично говорил о неэффективности западных санкций против России. Он призывал лидеров ЕС наладить отношения с Москвой.

В ноябре 2018 года Саркози приехал в Россию. Политик отметил большую роль РФ на международной арене и признался в дружеских чувствах к Владимиру Путину.