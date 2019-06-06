Беглов высоко оценил проекты развития Петербурга и Кронштадта на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Петербурга Александр Беглов оценил проекты развития Северной столицы на полях ПМЭФ, говорится в сообщении пресс-службы администрации Петербурга.

На стенде Петербурга представили проекты развития Кронштадта, морского и яхтенного туризма, создание комфортной городской среды, управление умным городом. Беглов высоко оценил проект парка «Кронштадт. Остров фортов».

Градоначальнику понравилась идея исторического комплекса, на территории которого появится центр дайвинга, океанариум, марины для яхт, научные площадки. Беглову рассказали, что в Петербурге хотят открыть Балтийский центр морской истории.

Беглов также осмотрел проект «Цифровой двойник Кронштадта» и модель «Город-спутник Южный». Последний проект связан с высокими технологиями — здесь появится пять инновационных IT-производств.

Градоначальник неоднократно подчеркивал, что Петербург нуждается в новых рабочих местах для квалифицированных специалистов. Это поможет удержать кадры в регионе и заинтересовать их в развитии Петербурга.

Ранее Беглов на полях Петербургского международного экономического форума встретился с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным. На встрече обсуждалось развитие экономики, туризма в Петербурге. Отдельное внимание уделялось преображению Кронштадта. Власти считают, что у города есть огромный туристический потенциал..