Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов и глава РЖД подписали инвестиционное соглашение на полях ПМЭФ

441
0 Оставить комментарий

Беглов и глава РЖД подписали инвестиционное соглашение на полях ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Петербурга Александр Беглов и руководитель РЖД Олег Белозеров подписали инвестиционное соглашение на полях ПМЭФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В рамках соглашения компания РЖД инвестирует в железнодорожную сеть Петербурга около 88 млрд рублей. Ожидается развитие скоростного железнодорожного сообщения на территории города.

Беглов и глава РЖД подписали инвестиционное соглашение на полях ПМЭФ

В Петербурге построят надземные пешеходные переходы, тоннели и автомобильные путепроводы. Александр Беглов пообещал, что город обеспечит подготовку квалифицированных кадров и предоставит налоговые льготы для реализации социальных программ, в которые инвестирует РЖД.

Ранее сообщалось, что градоначальник осмотрел стенд Петербурга на ПМЭФ. Международный форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня, в нем принимают участие главы иностранных государств, представители бизнеса, экономисты.

infox - new
Автор: Денис Машкин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров