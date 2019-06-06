Беглов и глава РЖД подписали инвестиционное соглашение на полях ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Петербурга Александр Беглов и руководитель РЖД Олег Белозеров подписали инвестиционное соглашение на полях ПМЭФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В рамках соглашения компания РЖД инвестирует в железнодорожную сеть Петербурга около 88 млрд рублей. Ожидается развитие скоростного железнодорожного сообщения на территории города.

В Петербурге построят надземные пешеходные переходы, тоннели и автомобильные путепроводы. Александр Беглов пообещал, что город обеспечит подготовку квалифицированных кадров и предоставит налоговые льготы для реализации социальных программ, в которые инвестирует РЖД.

Ранее сообщалось, что градоначальник осмотрел стенд Петербурга на ПМЭФ. Международный форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня, в нем принимают участие главы иностранных государств, представители бизнеса, экономисты.