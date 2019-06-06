Беглов обсудил с Орешкиным развитие Кронштадта на полях ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Петербурга Александр Беглов встретился на полях ПМЭФ с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

Александр Беглов рассказал Орешкину о развитии Кронштадта. Он подчеркнул, что в ближайшие пять-семь лет город сильно преобразится.

«Мы не первый месяц работаем с министерством. Первое, о чем договорились, – это развитие Кронштадта. В ближайшие годы Кронштадт станет одним из красивейших городов-музеев», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Градоначальник и министр обсудили развитие судоходства и туризма в Петербурге. Беглов сообщил, что в рамках ПМЭФ планируется подписать 26 соглашений на общую сумму 120 млрд рублей.

Власти должны привлекать крупных инвесторов для развития Петербурга. Для этого необходимо создавать оптимальный инвестиционный климат в регионе.

Ранее сообщалось, что Беглов осмотрел стенд Петербурга с инвестпроектами, который занимает 17 тысяч квадратных метров. Ему представили проект развития Кронштадта.