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Беглов осмотрел инвестпроекты Петербурга на ПМЭФ

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Беглов осмотрел инвестпроекты Петербурга на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Петербурга Александр Беглов осмотрел стенд города с инвестопроектами. Ему показали самые интересные предложения в области промышленности, науки и культуры.

Александр Беглов принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В этом году деловая зона Петербурга заняла 1,7 тысяч квадратных метров.

Беглов осмотрел инвестпроекты Петербурга на ПМЭФ

Гости форума могут осмотреть инвестпроекты в области промышленности, науки, культуры и туризма. Беглову показали проект развития Кронштадта, роботизированный медицинский манипулятор и экспозицию «Императорского фарфорового завода», модель города-спутника Южный, пишут «Невские новости».

Беглов неоднократно подчеркивал, что Петербург нуждается в крупных инвесторах. Власти должны создавать оптимальные условия для привлечения инвестиций.

Международный форум проходит в Петербурге с 6 по 8 июня. Его участниками станут главы иностранных государств, представители деловых кругов, политики, эксперты.

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Автор: Ирина Селезнева
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