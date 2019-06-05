Жителей Петербурга предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни

Санкт-Петербург, 5 июня. В Северной столице объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся на город аномальной жары, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на данные Петербургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В период 5-9 июня в Санкт-Петербурге ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 7–8 градусов. Среднесуточная температура воздуха составит 22–23 градуса», — говорится в сообщении.

Аномальная жара ожидается и в столице. В выходные в Москве воздух прогреется до 32 градусов. Как сообщал «МИР 24», в жару медики рекомендуют носить головные уборы и пить больше воды и соков. По мнению экспертов, лучшим напитком для утоления жажды в жару является яблочный сок, разбавленный в два раза водой.