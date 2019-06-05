Очевидцы рассказали, кто мог поджечь дом Черкасского в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 мая. После очередного пожара в доме Черкасского на Университетской набережной, 23, специалисты КГИОП направили в полицию заявление. При этом ранее хозяина помещений дома бизнесмена Бориса Берсона уже оштрафовали за плохое содержание здания.

В среду специалисты КГИОП осмотрели дом Черкасского после очередного пожара, произошедшего накануне. Из-за ухудшения состояния исторического здания комитет направил в полицию заявление о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия РФ, сообщает «Петербургский дневник».

Отметим, что это уже третье возгорание в здании с осени прошлого года. Как сообщают «Невские новости», очевидцы на месте ЧП сообщили, что здание могли поджечь специально для получения страховки.

«Этот дом принадлежит известному в Петербурге бизнесмену Борису Берсону. И, насколько все жители района знают, у него из-за этого дома огромные проблемы. Так что он вполне мог решить поджечь его ради страховки. Быстро получить прибыль и решить свои проблемы», — сообщили жители близлежащих домов.

В начале марта Берсона оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение требований содержания здания, которое относится к объектам культурного наследия.