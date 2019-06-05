Школу в ЖК «Полюстрово Парк» откроют 1 сентября по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 5 июня. Новая школа в Калининском районе откроется 1 сентября по поручению главы Петербурга Александра Беглова. Надзорные органы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию объекта застройщику ООО «Сэтл Сити».

Новое образовательное учреждение появилось в ЖК «Полюстрово Парк». На территории школы находятся стадион, два бассейна, помещения для мастерских, лаборатории.

В здании размещены два спортзала, библиотека, актовый зал и учебные классы. Школа откроет двери с начала нового учебного года, она рассчитана на 825 учеников, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что надзорные органы разрешили ввести в эксплуатацию детский садик в Приморском районе Петербурга. Беглов неоднократно подчеркивал, что власти стараются реализовать социальные проекты. Петербург будет развивать инфраструктуру в новых микрорайонах.