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Новый детсад в Приморском районе Петербурга вводят в эксплуатацию

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Новый детсад в Приморском районе Петербурга вводят в эксплуатацию

Санкт-Петербург, 5 июня. Надзорные органы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на улице Королева застройщику ООО «СК «Каменка», сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству.

Детский садик станет вторым в ЖК «Чистое небо». В трехэтажном здании будут оборудованы залы длы музыкальных, учебных занятий, уроков физкультуры.

Здесь есть бассейн, столовая и медкабинет. Для детей организовали восемь игровых прощадок с навесами. По поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова, садик заработает с 1 сентября, пишут «Невские новости».

Градоначальник неоднократно подчеркивал, что власти должны создавать новую социальную инфраструктуру, в том числе строить объекты образования и здравоохранения.

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Автор: Ирина Селезнева
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