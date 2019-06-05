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«Невские новости» поднялись в рейтинге русскоязычных медиаресурсов

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«Невские новости» поднялись в рейтинге русскоязычных медиаресурсов

Санкт-Петербург, 5 июня. Петербургкое издание «Невские новости» улучшило позиции в топ-100 русскоязычных медиаресурсов по версии аналитиков Brand Analytics.

СМИ поднялось на 10 позиций в рейтинге всего за месяц. В первую сотню вошли СМИ, блогеры, UGC-площадки. «Невские новости» получили +6477 баллов и находятся на 73-м месте.

Издание также входит в топ-3 самых цитируемых СМИ Петербурга по данным компании «Медиалогия». «Невские новости» обошли канал «78» и «Петербургский дневник».

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Автор: Ирина Селезнева
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