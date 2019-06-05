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Первый международный видеозвонок в сетях 5G совершили на ПМЭФ

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Первый международный видеозвонок в сетях 5G совершили на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 5 июня. Первый в РФ международный видеозвонок в сетях 5G соединил Петербург и Хельсинки. Он состоялся на полях Петербургского международного экономического форума.

Операторы «Мегафон», «Ростелеком» и Nokia совершили видеозвонок через сети «пятого поколения». В переговорах участвовали представитель Nokia Томми Уитто, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.

По мнению Осеевского, 5G станет «кровеносной системой» цифровой экономики России. От связи нового уровня зависит работа интернета вещей, беспилотников, умных городов, развитие VR и AR-технологий.

Официальная программа ПМЭФ стартует 6 июня. Гостям форума представят отечественный автомобиль Aurus Senat в уникальной золотой окраске. Представители российских регионов на тематических стендах предложат участникам ПМЭФ различные инвестпроекты.

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Автор: Ирина Селезнева
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