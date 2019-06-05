Перенесшим инсульт петербуржцам будут выдавать бесплатные лекарства

Санкт-Петербург, 5 июня. Депутаты Заксобрания Петербурга рассмотрели на заседании ряд законопроектов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект о бесплатном обеспечении лекарствами горожан, которые перенесли ишемический инсульт. Законотворцы считают, что эта мера уменьшит риск повторного инсульта.

Комиссия по городскому хозяйству также предложила поправки к закону «О погребении и похоронном деле». Авторы законодательной инициативы считают необходимым обследование участков, на которых, по данным архивов, могут находиться другие захоронения.

Депутаты предлагают проводить соответствующие изыскания до начала строительства.

Второй законопроект касается права бесплатного проезда в общественном транспорте для студентов из многодетных семей до 18 лет. Сейчас этим правом пользуются дошкольники, школьники и учащиеся колледжей.