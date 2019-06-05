Петербуржцы собирают подписи за отставку депутата Резника

Санкт-Петербург, 5 июня. Петербургские активисты выступили за трезвость городского парламента и проводят одиночные пикеты у Мариинского дворца и Гостиного двора, сообщили в Международной Ассоциации по борьбе с наркоманией.

Активисты собирают подписи за лишение Максима Резника мандата депутата Заксобрания. Петербуржцы считают, что уличенных в употреблении наркотиков депутатов следует лишать полномочий. Такие законотворцы не соответствуют занимаемой должности.



Максим Резник оказался в центре скандала 1 мая, во время праздничного шествия он вел себя неадекватно и выкрикивал оскорбительные лозунги.

Позднее издание «Невские новости» опубликовало видео, на котором депутат раскуривает на балконе папиросу, предположительно, с запрещенными веществами. Коллеги Резника по депутатскому корпусу неоднократно призывали его сдать тест на наркотики.

В честности Резника усомнились даже депутаты, которые его поддерживали после скандала на Первомай. Депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский назвал ситуацию «унизительной» и в очередной раз призвал сдать тест.