Правительство Петербурга опубликовало видео визита Беглова в депо «Невское»
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Санкт-Петербург, 5 июня. Пресс-служба правительства города опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись визита главы Петербурга Александра Беглова в депо метро «Невское».
Александр Беглов оценил качество составов «Нева» и «Юбилейный». Он отметил экономичность и повышенный комфорт новых поездов.
Градоначальник заявил, что до конца года петербургская подземка получит 84 новых вагона. В общей сложности город закупит 800 новых вагонов, пишут «Невские новости».
Ранее Беглов поручил метростроителям завершить благоустройство станций Фрунзенского радиуса к середине июля. Он сообщил, что отделка станции «Проспект Славы» завершена на 90%.
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