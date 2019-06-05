Правительство Петербурга опубликовало видео визита Беглова в депо «Невское»

Санкт-Петербург, 5 июня. Пресс-служба правительства города опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись визита главы Петербурга Александра Беглова в депо метро «Невское».

Александр Беглов оценил качество составов «Нева» и «Юбилейный». Он отметил экономичность и повышенный комфорт новых поездов.

Градоначальник заявил, что до конца года петербургская подземка получит 84 новых вагона. В общей сложности город закупит 800 новых вагонов, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов поручил метростроителям завершить благоустройство станций Фрунзенского радиуса к середине июля. Он сообщил, что отделка станции «Проспект Славы» завершена на 90%.