Косаток и белух выпустят на волю в Приморском крае до конца лета

Санкт-Петербург, 5 июня. Косаток и белух, содержащихся в бухте Средней Приморского края, выпустят на волю в июле, сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Министр находится в Северной столице в преддверии Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что млекопитающих выпустят на волю в летний период.

«Я думаю, это точно будет июль-август, август — последний срок», — сказал Кобылин.

Эксперты уверены, что косатки и белухи смогут снова адаптироваться в дикой среде, добавил министр.

Как ранее сообщало издание Deita.ru, в Приморье обнаружили топливные пятна на реке Кневичанка, воды которой идут в Уссурийский залив. Жители портовых городов края также жалуются на концентрацию в воздухе угольной пыли.