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Безработный совратил школьницу в Петербурге

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Безработный совратил школьницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июня. Безработный петербуржец склонил к сексуальной связи 15-летнюю девочку, сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция задержала мужчину 1998 года рождения, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о половом сношении с лицом не достигшим 16-летнего возраста.

Ему грозит лишение свободы до четырех лет. Парень находится под подпиской о невыезде, ведется проверка, пишут «Невские новости». 

Ранее сообщалось, что накануне в Ломоносове нашли тело мужчины с простреленной головой.

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Автор: Ирина Селезнева
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