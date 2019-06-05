Безработный совратил школьницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июня. Безработный петербуржец склонил к сексуальной связи 15-летнюю девочку, сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция задержала мужчину 1998 года рождения, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о половом сношении с лицом не достигшим 16-летнего возраста.

Ему грозит лишение свободы до четырех лет. Парень находится под подпиской о невыезде, ведется проверка, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что накануне в Ломоносове нашли тело мужчины с простреленной головой.