Мужчину с простреленной головой нашли в квартире в Ломоносове

Санкт-Петербург, 5 июня. Житель Ломоносова нашел погибшего дядю с простреленной головой в его квартире, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 4 июня. Мужчина 1993 года рождения пришел в гости к дяде в квартиру на улице Победы. Однако его родственник 1988 года рождения был мертв.

Прибывшие на место происшествия криминалисты зафиксировали на голове погибшего рану в височной части, пишут «Невские новости». Полиция расследует обстоятельства гибели человека, ведется проверка.