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Пожар охватил склад стройматериалов в Петербурге, появилось видео

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Пожар охватил склад стройматериалов в Петербурге, появилось видео

Санкт-Петербург, 5 июня. Склады со стройматериалами загорелись в Петербурге. Пожару присвоен второй ранг сложности. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 3.40. Его ранг был повышен до второго в 05.20. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. Для ликвидации задействованы 12 единиц техники и 60 человек личного состава.

В настоящий момент информации о пострадавших нет. Видеозапись пожара опубликовал РЕН ТВ.

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Автор: Борис Николаев
Источник: Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
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