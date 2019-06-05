Пожар охватил склад стройматериалов в Петербурге, появилось видео

Санкт-Петербург, 5 июня. Склады со стройматериалами загорелись в Петербурге. Пожару присвоен второй ранг сложности. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 3.40. Его ранг был повышен до второго в 05.20. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. Для ликвидации задействованы 12 единиц техники и 60 человек личного состава.

В настоящий момент информации о пострадавших нет. Видеозапись пожара опубликовал РЕН ТВ.