Жители Петербурга пожаловались на навязчивую рекламу из уличных громкоговорителей

Санкт-Петербург, 4 июня. Жители улицы Краснопутиловской в Петербурге жалуются, что из динамиков региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) транслировалась реклама. Корреспонденту Федерального агентства новостей они выразили свои опасения в том, что «кто-то захватил городскую систему оповещения и использует ее в своих целях».

Жители сообщили ФАН, что не менее 20 минут из громкоговорителей на перекрестке улицы Краснопутиловской с Зайцева доносилась реклама какого-то средства для лечения суставов с телефонами фирмы, продающей это средство. Позднее на рекламу из динамиков РАСЦО жаловались и жители Приморского района.

Годом ранее подобный инцидент произошел на проспекте Ветеранов. В четыре утра из-за замкнутой сети по громкоговорителям транслировались передачи одной из радиостанций. Весной радио слушали на улице и жители улицы Сибирской, недалеко от перекрестка проспекта Мечникова с Замшиной улицей.

В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что не имеют отношения к функционированию РАСЦО.

В настоящее время специалисты выясняют, было ли это хулиганское подключение, как опасаются местные жители, или причина техническая.

По словам источника, по предварительным данным, это «не авария — два провода схлестнулись». Вскоре проблема должна быть решена.

Как сообщили ФАН жители Краснопутиловской улицы, «реклама сменилась классической музыкой».