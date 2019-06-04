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В Петербурге вынесли приговор банде вымогателей из Дагестана

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В Петербурге вынесли приговор банде вымогателей из Дагестана

Санкт-Петербург, 4 июня. В Петербурге вынесли приговор банде вымогателей из Дагестана. Пятеро злоумышленников выбирали из бизнесменов несуществующие миллионные долги.

Как уточняет «Федерал Пресс», дольше всех в колонии проведет Дмитрий Бояринов. Его приговорили к 14 годам заключения. Меньше всех — Магомедхабиб Ахмедгаджиев. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы. Организатором ОПГ был Магомед Хизриев.

Следствие и суд установили, что преступники звонили петербургским предпринимателям, угрожали и вымогали деньги. Их жертвы платили, опасаясь за свою жизнь. Кроме того, члены ОПГ в июле минувшего года похитили петербургскую бизнес-леди, насильно удерживали в квартире в Пушкине, требуя заплатить им пять млн рублей, в противном случае они заявляли, что расправятся с ее ребенком.

 

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Автор: Сергей Петров
Источник: fedpress.ru
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