Беглов подписал поправки к закону о налоге на имущество организаций

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Петербурга Александр Беглов подписал документ о поправках к региональным законам «О налоговых льготах» и «О налоге на имущество организаций», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно принятым поправкам, органы местного самоуправления, а также учреждения, созданные муниципальными образованиями, не будут платить налог на имущество, пишут «Невские новости». Эти средства можно направить на решение социальных вопросов, считает Беглов.

Ранее на совещании правительства в Смольном Беглов объявил о старте инвентаризации городского имущества. Градоначальник добавил, что после учета информация по каждому объекту должна быть доступна для горожан. Такая прозрачная политика улучшит взаимодействие власти и петербуржцев.