Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов подписал поправки к закону о налоге на имущество организаций

461
0 Оставить комментарий

Беглов подписал поправки к закону о налоге на имущество организаций

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Петербурга Александр Беглов подписал документ о поправках к региональным законам «О налоговых льготах» и «О налоге на имущество организаций», сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Согласно принятым поправкам, органы местного самоуправления, а также учреждения, созданные муниципальными образованиями, не будут платить налог на имущество, пишут «Невские новости». Эти средства можно направить на решение социальных вопросов, считает Беглов.

Ранее на совещании правительства в Смольном Беглов объявил о старте инвентаризации городского имущества. Градоначальник добавил, что после учета информация по каждому объекту должна быть доступна для горожан. Такая прозрачная политика улучшит взаимодействие власти и петербуржцев.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров