Глава промышленников Петербурга оценил шаги Беглова по улучшению тарифной политики

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак прокомментировал состоявшееся в Смольном совещание по тарифной политике.

Власти Петербурга за последние полгода сделали много эффективных шагов по улучшению тарифной политики. Это благоприятного отразилось на развитии промышленности, сказал Анатолий Турчак.

Он напомнил о ревизии, прошедшей на ГУП «Водоканал» в Петербурге. Ценовой аудит ресурсоснабжающих компаний позволит контролировать тарифы, уверен Турчак. Немаловажную роль в этом сыграл глава Петербурга Александр Беглов.

«Позиция, которую сегодня занимает Александр Беглов, соответствует нашим ожиданиям. На сегодняшнем заседании были намечены реальные шаги в сфере тарифной политики», — сказал Турчак, его цитируют «Невские новости».

Глава Союза промышленников считает, что задача по повышению заработной платы до 100 тысяч в Петербурге вполне реальна. Рациональное отношение к ресурсам позволит руководству предприятий увеличить заработную плату сотрудникам.

Ранее Беглов призвал петербуржцев, представителей бизнеса быть единой командой. Это необходимо для развития Петербурга и создания комфортной городской среды.