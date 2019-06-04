Беглов призвал наладить взаимодействие власти, бизнеса и петербуржцев

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Петербурга Александр Беглов на совещании в Смольном заявил о важности создания в городе комфортной среды.

Нужно объединить усилия власти, законотворцев, бизнеса и всех горожан, считает градоначальник. Это невозможно без прозрачной и открытой политики, подчеркнул Беглов.

«Здесь важно выверенное, честное взаимодействие городской власти, Заксобрания, бизнеса, малого и среднего предпринимательства, горожан», — сказал глава города, его цитируют «Невские новости».

Беглов добавил, что петербургские власти готовы идти навстречу представителям деловых кругов. Одновременно следует работать над улучшением психологического климата в Петербурге.

По мнению градоначальника, в Северной столице присутствует «определенное раздражение» между населением, бизнесом и властью. А город должен быть единой командой, резюмировал Беглов.

Ранее глава города объявил о начале инвентаризации городского имущества. Это позволит наполнить бюджет Петербурга.