Беглов объявил о начале инвентаризации городского имущества

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Петербурга Александр Беглов на совещании в Смольном объявил о начале инвентаризации имущества города.

В Смольном состоялось совещание по вопросам снижения темпов роста тарифов на ЖКУ для населения и предприятий. Александр Беглов считает, что власти должны провести инвентаризацию городского имущества.

«Инвентаризация должна быть прозрачная и понятная. Весь имущественный комплекс надо оцифровать. Дать его в открытую Сеть, чтобы все понимали, что, сколько и почему стоит», — сказал градоначальник, его цитируют «Невские новости».

Беглов считает, что имущественный комплекс должен приносить доходы в бюджет. Надо дать возможность бизнесу арендовать помещения по приемлемой цене, добавил глава города.

Ранее на заседании Беглов назвал приоритетной задачей властей повышение заработной платы петербуржцам. В ближайшие 3-4 года средний заработок горожан должен вырасти до 100 тысяч рублей.