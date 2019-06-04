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Беглов наградил троих сотрудников «Радар ммс» за заслуги перед Петербургом

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Беглов наградил троих сотрудников «Радар ммс» за заслуги перед Петербургом

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Петербурга Александр Беглов посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» и отметил работу троих сотрудников.

Александру Беглову представили новейшие беспилотники для нужд МЧС и рассказали, каким образом реализуется концепция цифрового города. Градоначальник похвалил за работу трудовой коллектив «Радар ммс».

Он вручил грамоты за заслуги перед Петербургом троим сотрудникам предприятия. Позднее Беглов посетил производственные цеха и лаборатории, пообщался с коллективом, пишут «Невские новости».

Ранее на совещании в Смольном Беглов назвал повышение зарплат петербуржцам приоритетной задачей правительства города. Он добавил, что в течение 3-4 лет в Петербурге средние зарплаты должны вырасти до 100 тысяч рублей.

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Автор: Ирина Селезнева
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