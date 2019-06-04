Беглову представили разработки предприятия «Радар ммс»

Санкт-Петербург, 4 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» и пообщался с его сотрудниками.

Беглову показали беспилотники с современными оптико-электронными системами для нужд МЧС. Он напомнил собравшимся, что власти города уделяют большое внимание развитию цифрового города.

«Интегрированные системы теплоснабжения, энергетики, безопасности — это все выводится на наш диспетчерский центр. Все представленные системы внедряются в Петербурге», — рассказал исполнительный директор «Радар ммс» Иван Анцев, его цитируют «Невские новости».

Градоначальник похвалил результаты работы предприятия. Он назвал «Радар ммс» мировым лидером в сфере точного приборостроения и специального ПО.

Ранее независимые эксперты оценили работу Беглова по внедрению новых технологий в развитие Петербурга. По мнению Ивана Аркатова, визит градоначальника на «Радар ммс» очень показателен. Это говорит о стремлении Беглова к цифровизации.