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Десятки мертвых тюленей найдены на берегу Финского залива

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Десятки мертвых тюленей найдены на берегу Финского залива

Санкт-Петербург, 4 июня. Жители Петербурга нашли на берегу Финского залива 25 мертвых тюленей, сообщила представитель «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская.

Некоторые тюлени могли погибнуть в рыболовных сетях, считает эксперт. Она добавила, что о причине гибели животных говорить пока сложно. Однако представители Фонда готовы работать с надзорными органами для выяснения причин.

Росприроднадзор по СЗФО призвал петербуржцев сообщать об обнаружении мертвых особей морских млекопитающих. В ведомстве добавили, что при отсутствии насильственной смерти животных вскрытие не производится.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга провели экологический субботник в помощь балтийским нерпам в Курортном районе города. На берегу Финского залива убрали мусор и благоустроили территорию пляжа.

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Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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