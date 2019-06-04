Десятки мертвых тюленей найдены на берегу Финского залива

Санкт-Петербург, 4 июня. Жители Петербурга нашли на берегу Финского залива 25 мертвых тюленей, сообщила представитель «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская.

Некоторые тюлени могли погибнуть в рыболовных сетях, считает эксперт. Она добавила, что о причине гибели животных говорить пока сложно. Однако представители Фонда готовы работать с надзорными органами для выяснения причин.

Росприроднадзор по СЗФО призвал петербуржцев сообщать об обнаружении мертвых особей морских млекопитающих. В ведомстве добавили, что при отсутствии насильственной смерти животных вскрытие не производится.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга провели экологический субботник в помощь балтийским нерпам в Курортном районе города. На берегу Финского залива убрали мусор и благоустроили территорию пляжа.