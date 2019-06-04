Беглов поблагодарил главу «Газпрома» за содействие в сдерживании тарифов в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Северной столицы Александр Беглов поблагодарил председателя правление ПАО «Газпром» Алексея Миллера за содействие городу. Договоренности властей Петербурга и «Газпрома» на 4 миллиарда снизили нагрузку на потребителей и на городской бюджет.

«Руководство ПАО «Газпром» и лично Алексей Миллер приняли во внимание текущую экономическую ситуацию, а также последствия резкого роста тарифов для петербургской промышленности», — отметил градоначальник.

Напомним, в 2016 году ПАО «ТГК-1» перешло на физический метод, в результате чего образовались выпадающие доходы. 4 июня было принято компромиссное решение о компенсации этих доходов. Сумму будут выплачивать в рассрочку с 2020 по 2023 год. Александр Беглов отметил, что благодаря конструктивной позиции руководства ПАО «Газпром» удалось достичь договоренностей, которые отражены в Договоре о сотрудничестве в 2019–2021 годах, подписанном в декабре прошлого года между организацией и петербургским правительством, сообщают «Невские Новости».

«В результате тариф ПАО «ТГК-1» на тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнеса остался по-прежнему самым низким в городе, а рост тарифа для промышленных потребителей составил 11% вместо изначально запрашиваемых 40%», — подчеркнул градоначальник.

Ранее Александр Беглов призвал власти Петербурга продолжить работу по снижению тарифов. Градоначальник считает эту задачу приоритетной для администрации Северной столицы.